A virada de 2025 para 2026 em Campinas e região será marcada por calor intenso, períodos de sol e episódios frequentes de chuva, em um cenário característico do verão. A previsão é da Climatempo, que aponta a combinação de altas temperaturas e umidade elevada como fatores favoráveis à formação de pancadas ao longo dos próximos dias.

Nesta quarta-feira (31), último dia do ano, o tempo segue abafado, com temperaturas máximas entre 31°C e 32°C. O sol aparece entre nuvens durante o dia, mas a instabilidade aumenta a partir da tarde, com chuvas rápidas e isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Para o período da virada, a expectativa é de chuva fraca e passageira em alguns pontos da região.

Já o primeiro dia de 2026, na quinta-feira (1º), começa com aberturas de sol, mas o avanço da instabilidade ao longo do dia volta a provocar pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de temporais localizados, com volumes moderados. Mesmo com maior nebulosidade, o calor persiste, e a temperatura deve atingir cerca de 30°C.