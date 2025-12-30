A Prefeitura de Campinas colocou em funcionamento uma força-tarefa multissetorial para enfrentar o período de chuvas intensas previstas até o dia 4 de janeiro, com foco na prevenção de desastres, resposta rápida a ocorrências e proteção da população. O planejamento foi definido em reunião realizada nesta terça-feira, 30 de dezembro, com participação do prefeito Dário Saadi e representantes de diferentes áreas do governo municipal e de órgãos parceiros.

O encontro ocorreu na Sala Azul do Paço Municipal e reuniu a Defesa Civil, secretarias de Serviços Públicos, Assistência Social, Saúde, Educação e Habitação, além da Emdec, Sanasa, Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia CPFL. A reunião também contou com a participação da meteorologista e pesquisadora do Cepagri da Unicamp, Ana Ávila, que apresentou o cenário climático esperado para os próximos dias.

Segundo o Cepagri, há previsão de pancadas de chuva entre esta terça-feira e o início da próxima semana, com maior risco de volumes elevados entre a virada do ano e o dia 2 de janeiro, em função da passagem de uma frente fria pela região. As precipitações podem ocorrer de forma localizada e vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade de granizo.