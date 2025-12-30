30 de dezembro de 2025
LÁ VEM CHUVA

Alerta temporal: Campinas prepara equipes para virada chuvosa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação/PMC
Prefeitura articula ações integradas para prevenção de alagamentos e atendimento emergencial diante da previsão de temporais até o início de janeiro
Prefeitura articula ações integradas para prevenção de alagamentos e atendimento emergencial diante da previsão de temporais até o início de janeiro

A Prefeitura de Campinas colocou em funcionamento uma força-tarefa multissetorial para enfrentar o período de chuvas intensas previstas até o dia 4 de janeiro, com foco na prevenção de desastres, resposta rápida a ocorrências e proteção da população. O planejamento foi definido em reunião realizada nesta terça-feira, 30 de dezembro, com participação do prefeito Dário Saadi e representantes de diferentes áreas do governo municipal e de órgãos parceiros.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O encontro ocorreu na Sala Azul do Paço Municipal e reuniu a Defesa Civil, secretarias de Serviços Públicos, Assistência Social, Saúde, Educação e Habitação, além da Emdec, Sanasa, Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia CPFL. A reunião também contou com a participação da meteorologista e pesquisadora do Cepagri da Unicamp, Ana Ávila, que apresentou o cenário climático esperado para os próximos dias.

Segundo o Cepagri, há previsão de pancadas de chuva entre esta terça-feira e o início da próxima semana, com maior risco de volumes elevados entre a virada do ano e o dia 2 de janeiro, em função da passagem de uma frente fria pela região. As precipitações podem ocorrer de forma localizada e vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade de granizo.

“O município está totalmente mobilizado, com equipes de sobreaviso e planos de ação definidos para cada área. É fundamental que a população também redobre a atenção e siga as orientações da Defesa Civil”, afirmou o prefeito Dário Saadi.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, destacou que o alinhamento entre os órgãos é essencial para respostas rápidas em caso de ocorrências. Ele reforçou a necessidade de evitar áreas com histórico de alagamento e manter atenção especial durante períodos de chuva forte.

No trânsito, a Emdec reforçou o monitoramento em tempo real de pontos críticos da cidade, como as avenidas Heitor Penteado, Norte-Sul, Orosimbo Maia, Anchieta, Princesa D’Oeste, o eixo do Curtume e o distrito de Sousas. Além das câmeras, 58 painéis eletrônicos de LED espalhados por sete corredores urbanos exibem alertas instantâneos aos motoristas sobre alagamentos e desvios.

A área da Assistência Social mantém equipes prontas para atendimento emergencial a famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto a Saúde segue com protocolos para apoio a moradores de imóveis afetados por alagamentos, incluindo a distribuição de hipoclorito de sódio para prevenção de doenças como leptospirose e hepatite A.

Orientação da Defesa Civil

A Prefeitura reforça que a população deve adotar medidas de autoproteção durante períodos de instabilidade:

  • Evite áreas com histórico de alagamentos;
  • Não atravesse vias inundadas;
  • Evite permanecer em locais abertos durante ventos fortes;
  • Não se abrigue sob árvores, postes ou estruturas metálicas;
  • Retire objetos soltos de quintais e varandas;
  • Durante tempestades com raios, evite contato com água;
  • Em caso de queda de fios sobre veículos, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros.

Como receber alertas

A população pode receber avisos oficiais da Defesa Civil de duas formas:

  • Cell Broadcast: alertas sonoros e visuais enviados automaticamente para celulares com tecnologia 4G ou 5G em áreas de risco;
  • SMS: envio do CEP para o número 40199 (serviço gratuito).

Serviços de emergência

  • 199 – Defesa Civil (alagamentos, quedas de árvores);
  • 118 – Emdec (emergências de trânsito);
  • 193 – Corpo de Bombeiros;
  • 156 – Solicitação de vistoria para poda ou extração de árvores em dias úteis.

