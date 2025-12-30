As tarifas do transporte público coletivo de Campinas terão novos valores a partir do dia 1º de janeiro, com reajuste médio de 4,24%, percentual alinhado à inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com a atualização, o Bilhete Único Comum passa a custar R$ 6, enquanto o Vale-Transporte será de R$ 6,50.

O último aumento aplicado no sistema ocorreu em janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, a recomposição é necessária para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do transporte, pressionado pelo aumento de custos operacionais, como combustível e mão de obra.

Para reduzir o impacto aos usuários, o município mantém um robusto subsídio ao sistema. Em 2025, foram destinados R$ 218,4 milhões ao transporte coletivo e R$ 18 milhões ao PAI-Serviço, totalizando R$ 236,4 milhões em recursos públicos.