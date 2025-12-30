As tarifas do transporte público coletivo de Campinas terão novos valores a partir do dia 1º de janeiro, com reajuste médio de 4,24%, percentual alinhado à inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com a atualização, o Bilhete Único Comum passa a custar R$ 6, enquanto o Vale-Transporte será de R$ 6,50.
O último aumento aplicado no sistema ocorreu em janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, a recomposição é necessária para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do transporte, pressionado pelo aumento de custos operacionais, como combustível e mão de obra.
Para reduzir o impacto aos usuários, o município mantém um robusto subsídio ao sistema. Em 2025, foram destinados R$ 218,4 milhões ao transporte coletivo e R$ 18 milhões ao PAI-Serviço, totalizando R$ 236,4 milhões em recursos públicos.
A primeira integração segue gratuita, permitindo o uso de dois ônibus no intervalo de até duas horas com uma única tarifa. Já a segunda integração permanece em R$ 0,50, sem qualquer reajuste.
As isenções tarifárias continuam garantidas para públicos específicos, como idosos, estudantes, universitários e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal.
Créditos adquiridos até 31 de dezembro poderão ser utilizados normalmente por até um ano, sem prejuízo ao usuário.
Novos valores das tarifas
|Modalidade
|Valor atual
|Novo valor
|Bilhete Único Comum
|R$ 5,70
|R$ 6,00
|Vale-Transporte
|R$ 6,20
|R$ 6,50
|Bilhete Único Escolar
|R$ 2,28
|R$ 2,40
|Bilhete Único Universitário
|R$ 2,85
|R$ 3,00
|Linha Centro
|R$ 4,13
|R$ 4,33
|1ª Integração
|Gratuita
|Gratuita
|2ª Integração
|R$ 0,50
|R$ 0,50
Licitação do transporte
A Prefeitura publicou em dezembro o edital da nova licitação do transporte coletivo, cujo contrato está estimado em R$ 11 bilhões. A concessão será válida por 15 anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco.
A abertura das propostas está marcada para 23 de fevereiro, às 11h, na sede da B3, em São Paulo, com transmissão ao vivo.
Entre os principais pontos do edital estão a renovação da frota, adoção de ônibus menos poluentes, incorporação de ao menos 60 veículos elétricos nos primeiros anos, manutenção de 100% de acessibilidade, além da integração plena com o sistema BRT.
A licitação também prevê modernização do PAI-Serviço, investimentos em tecnologia embarcada, estações, terminais e bilhetagem eletrônica, com participação estratégica da Emdec na governança do sistema.
Atualmente, Campinas conta com 1.032 ônibus em circulação, distribuídos em 232 linhas, transportando em média mais de 400 mil passageiros por dia útil.