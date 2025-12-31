Campinas se despede de 2025 sob um cenário climático preocupante, marcado por chuvas irregulares, calor extremo e pressão crescente sobre os reservatórios de água. Dados do Cepagri da Unicamp confirmam que dezembro encerra abaixo da média histórica de precipitação e entra para os registros como um dos mais quente desde o início das medições, em 1996.
Até a manhã desta quarta-feira, o acumulado de chuva no mês chegou a 170 milímetros, volume insuficiente diante da média histórica de 205 mm para dezembro. O comportamento se repete ao longo de praticamente todo o ano: apenas abril e outubro registraram precipitações dentro ou acima do esperado. Nos demais meses, a chuva ficou abaixo ou muito abaixo da normalidade.
Se a água faltou, o calor sobrou. Dezembro fechou com temperatura média de 26,8°C, quase dois graus acima do padrão histórico. Foi neste mês que Campinas enfrentou seus dias mais quentes de 2025, com picos de 36,5°C, registrados no Natal e no último domingo, marcas inéditas para o período nos dados coletados pelo Cepagri.
O impacto do calor prolongado, somado ao déficit hídrico, não se limita ao desconforto térmico. O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo e essencial para o equilíbrio hídrico da Região Metropolitana de Campinas, opera atualmente com apenas 20,2% da capacidade.
O contraste com o cenário recente é expressivo. Em dezembro de 2024, o Cantareira fechava o ano com 50,3% de volume armazenado, considerado satisfatório. Agora, com chuvas irregulares, ondas sucessivas de calor e aumento expressivo no consumo de água, o sistema entra em 2026 em situação crítica.
Diante do quadro, o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas emergenciais, como a redução da captação no período noturno, mas reforça que o esforço precisa ser compartilhado. A orientação é clara: uso consciente da água, evitando desperdícios, será fundamental para atravessar o verão e reduzir os riscos de uma crise mais severa ao longo do próximo ano.