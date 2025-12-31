Campinas se despede de 2025 sob um cenário climático preocupante, marcado por chuvas irregulares, calor extremo e pressão crescente sobre os reservatórios de água. Dados do Cepagri da Unicamp confirmam que dezembro encerra abaixo da média histórica de precipitação e entra para os registros como um dos mais quente desde o início das medições, em 1996.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Até a manhã desta quarta-feira, o acumulado de chuva no mês chegou a 170 milímetros, volume insuficiente diante da média histórica de 205 mm para dezembro. O comportamento se repete ao longo de praticamente todo o ano: apenas abril e outubro registraram precipitações dentro ou acima do esperado. Nos demais meses, a chuva ficou abaixo ou muito abaixo da normalidade.

Se a água faltou, o calor sobrou. Dezembro fechou com temperatura média de 26,8°C, quase dois graus acima do padrão histórico. Foi neste mês que Campinas enfrentou seus dias mais quentes de 2025, com picos de 36,5°C, registrados no Natal e no último domingo, marcas inéditas para o período nos dados coletados pelo Cepagri.