A virada do ano em Campinas e região será marcada por calor intenso, períodos de sol e episódios frequentes de chuva, em um cenário típico do verão, segundo a previsão da Climatempo. A combinação de temperaturas elevadas e alta umidade deve favorecer a formação de pancadas ao longo dos próximos dias.
Nesta terça-feira (31), último dia de 2025, o tempo segue abafado, com máximas entre 31°C e 32°C. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas, principalmente a partir da tarde e também durante a noite. As pancadas podem ser isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A virada do ano deverá ser de chuva fraca durante a passagem.
O primeiro dia de 2026, quarta-feira (1º), começa com aberturas de sol, mas a instabilidade volta a ganhar força ao longo do dia. A previsão indica chuva entre a tarde e a noite, com temporais localizados e volumes moderados. Mesmo com a nebulosidade, a temperatura permanece elevada, com máxima próxima dos 30°C.
Na sexta-feira (2), o cenário apresenta poucas mudanças. O sol aparece de forma intercalada com muitas nuvens, e a chuva deve ocorrer em diferentes momentos, inclusive à noite. Os acumulados tendem a ser mais expressivos, com risco de temporais, enquanto as temperaturas recuam levemente, com máximas em torno de 27°C, sinalizando o fim da onda de calor mais intensa.
O primeiro fim de semana de 2026 exige atenção. No sábado (3), a temperatura volta a subir, chegando a 29°C, e a chuva ganha força a partir do fim da manhã, avançando para a tarde e a noite. Já no domingo (4), o tempo segue instável, com céu mais fechado, chuvas em vários períodos do dia e temperaturas mais amenas, próximas dos 26°C.
O panorama para a virada e os primeiros dias do novo ano indica calor, umidade elevada e chuvas frequentes, intercaladas por momentos de sol. A recomendação é de atenção redobrada para eventos ao ar livre, deslocamentos e áreas com histórico de alagamentos, especialmente durante o fim de semana.