A virada do ano em Campinas e região será marcada por calor intenso, períodos de sol e episódios frequentes de chuva, em um cenário típico do verão, segundo a previsão da Climatempo. A combinação de temperaturas elevadas e alta umidade deve favorecer a formação de pancadas ao longo dos próximos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta terça-feira (31), último dia de 2025, o tempo segue abafado, com máximas entre 31°C e 32°C. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas, principalmente a partir da tarde e também durante a noite. As pancadas podem ser isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A virada do ano deverá ser de chuva fraca durante a passagem.

O primeiro dia de 2026, quarta-feira (1º), começa com aberturas de sol, mas a instabilidade volta a ganhar força ao longo do dia. A previsão indica chuva entre a tarde e a noite, com temporais localizados e volumes moderados. Mesmo com a nebulosidade, a temperatura permanece elevada, com máxima próxima dos 30°C.