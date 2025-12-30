A Prefeitura de Campinas terá um orçamento de R$ 11,7 bilhões em 2026, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) sancionada nesta terça-feira, 30 de dezembro, pelo prefeito Dário Saadi. O valor representa um crescimento de 8,5% em relação ao orçamento vigente e está disponível para consulta no Diário Oficial do Município.
De acordo com a Secretaria de Finanças, a proposta mantém a diretriz de priorizar áreas essenciais, com destaque para Saúde e Educação, que concentram a maior fatia dos recursos públicos previstos para o próximo ano. O secretário Aurílio Caiado destacou que a LOA é um instrumento central de planejamento e reforçou a importância da participação popular no processo, por meio do Orçamento Cidadão e do envio de sugestões à administração municipal.
Distribuição dos recursos
A área da Educação, somada à Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec), receberá R$ 2,649 bilhões em 2026. Desse total, R$ 2,378 bilhões serão destinados à Educação e R$ 270,6 milhões à Fumec.
A Saúde contará com R$ 2,365 bilhões, valor que já inclui os recursos destinados à Rede Mário Gatti.
Entre as demais pastas, a Secretaria de Serviços Públicos terá o terceiro maior orçamento, com R$ 813,041 milhões. A Assistência Social receberá R$ 417,653 milhões, enquanto a área de Transportes contará com R$ 334,450 milhões.
Previdência e encargos
Para o Camprev, instituto responsável pelas aposentadorias e pensões dos servidores municipais, estão previstos R$ 1,940 bilhão. Já os Encargos Gerais, que englobam dívidas públicas, precatórios e aportes previdenciários, somam R$ 1,268 bilhão.
Câmara Municipal e emendas
A LOA de 2026 também assegura R$ 256 milhões para o funcionamento da Câmara Municipal de Campinas, além de R$ 113,8 milhões destinados às emendas impositivas apresentadas pelos vereadores.
Composição das receitas
Segundo a Secretaria de Finanças, 76% das receitas previstas para 2026 serão provenientes de arrecadação própria do município. As receitas intraorçamentárias representam 9%, enquanto repasses federais e estaduais somam 6% cada. As operações de crédito correspondem a 3% do total.
A expectativa é de crescimento de 9,2% nas receitas correntes, como IPTU, ISS, ITBI, ICMS e IPVA. O ISS segue como a principal fonte de arrecadação, com previsão de R$ 2,244 bilhões, seguido do IPTU, estimado em R$ 1,658 bilhão. O ICMS aparece na sequência, com repasse projetado de R$ 1,079 bilhão.
Principais investimentos previstos
Entre as ações estratégicas contempladas no orçamento de 2026 estão a construção e ampliação de unidades de saúde, expansão de escolas de tempo integral, reformas em Centros de Educação Infantil, obras de pavimentação e drenagem, construção da Ponte do Filipão, intervenções de macrodrenagem, ampliação de ciclovias, melhorias no transporte público, investimentos em saneamento, habitação, meio ambiente, cultura, turismo e proteção animal, incluindo serviços veterinários e de castração.