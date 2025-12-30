A Prefeitura de Campinas terá um orçamento de R$ 11,7 bilhões em 2026, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) sancionada nesta terça-feira, 30 de dezembro, pelo prefeito Dário Saadi. O valor representa um crescimento de 8,5% em relação ao orçamento vigente e está disponível para consulta no Diário Oficial do Município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Secretaria de Finanças, a proposta mantém a diretriz de priorizar áreas essenciais, com destaque para Saúde e Educação, que concentram a maior fatia dos recursos públicos previstos para o próximo ano. O secretário Aurílio Caiado destacou que a LOA é um instrumento central de planejamento e reforçou a importância da participação popular no processo, por meio do Orçamento Cidadão e do envio de sugestões à administração municipal.

Distribuição dos recursos

A área da Educação, somada à Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec), receberá R$ 2,649 bilhões em 2026. Desse total, R$ 2,378 bilhões serão destinados à Educação e R$ 270,6 milhões à Fumec.