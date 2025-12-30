30 de dezembro de 2025
MORTE NA RODOVIA

Motorista morre após bater em caminhão parado na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp/Gemini
Colisão traseira com caminhão parado terminou com morte de motorista no km 108, em Sumaré.
Um motorista morreu na noite desta segunda-feira (29) após um grave acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no sentido Norte. A colisão ocorreu na altura do km 108, em um trecho sem acostamento.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, o condutor dirigia um Chevrolet Celta pela faixa de rolamento quando atingiu a traseira de um caminhão que estava parado na pista, por razões que ainda serão esclarecidas. Com o impacto, o automóvel ficou imobilizado sobre a via.

O caminhoneiro deixou o local imediatamente após a colisão, parando cerca de 400 metros à frente, em uma área de ponto de ônibus. A Polícia Militar Rodoviária acompanhou a situação e registrou a ocorrência.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o óbito do motorista do Celta foi confirmado ainda no local, às 22h44, por profissionais do Samu. O corpo foi removido durante a madrugada, por volta da 1h45, após os procedimentos necessários.

Durante o atendimento, todas as faixas precisaram ser interditadas temporariamente, com desvio do tráfego para o bairro no entorno da rodovia. Apesar do bloqueio, não houve congestionamento relevante, segundo o monitoramento da concessionária.

O caminhão foi liberado e seguiu viagem, enquanto o carro foi recolhido ao pátio. As circunstâncias do acidente, incluindo a parada do caminhão sobre a faixa de rolamento e a conduta do motorista após a colisão, serão analisadas pelas autoridades competentes.

