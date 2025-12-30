Uma operação conjunta do Baep e do Ministério Público terminou com confronto, três prisões e a morte de um suspeito na manhã desta terça-feira (30), em Estiva Gerbi.

A ação contra o tráfico de drogas e crime organizado, batizada de “Virada Limpa”, foi conduzida pelo Ministério Público de Mogi Guaçu, com apoio do Baep, e teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ao todo, cinco ordens judiciais foram executadas no município.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, as prisões ocorreram na Rua Orlando de Miranda. Já o confronto que resultou na morte de um suspeito aconteceu na Rua Amábile Zanco.