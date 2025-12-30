Campinas confirmou mais nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Apesar do aumento recente de registros, o município completa a sétima semana consecutiva sem óbitos, mantendo estabilidade no indicador mais sensível da doença.

Desde o início de 2025, a cidade soma 506 casos confirmados de SRAG por influenza e 63 mortes. O último óbito foi registrado em 11 de novembro. Para efeito de comparação, em todo o ano de 2024, Campinas contabilizou 342 casos e 30 mortes, números significativamente inferiores aos deste ano.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que a maioria das mortes poderia ter sido evitada. Dos 63 óbitos registrados em 2025, 50 ocorreram em pessoas não vacinadas contra a gripe. Entre os 13 que haviam recebido o imunizante, 11 estavam corretamente vacinados, mas faleceram após o período mínimo de proteção, que é de cerca de 15 dias. Outros dois apresentaram sintomas antes desse prazo.