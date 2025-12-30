30 de dezembro de 2025
ALERTA DE SAÚDE

Campinas tem novos casos de gripe, mas 7 semanas sem mortes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Saúde confirma novos casos de SRAG por influenza, mas mantém sete semanas sem registrar mortes pela doença.
Saúde confirma novos casos de SRAG por influenza, mas mantém sete semanas sem registrar mortes pela doença.

Campinas confirmou mais nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. Apesar do aumento recente de registros, o município completa a sétima semana consecutiva sem óbitos, mantendo estabilidade no indicador mais sensível da doença.

Desde o início de 2025, a cidade soma 506 casos confirmados de SRAG por influenza e 63 mortes. O último óbito foi registrado em 11 de novembro. Para efeito de comparação, em todo o ano de 2024, Campinas contabilizou 342 casos e 30 mortes, números significativamente inferiores aos deste ano.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que a maioria das mortes poderia ter sido evitada. Dos 63 óbitos registrados em 2025, 50 ocorreram em pessoas não vacinadas contra a gripe. Entre os 13 que haviam recebido o imunizante, 11 estavam corretamente vacinados, mas faleceram após o período mínimo de proteção, que é de cerca de 15 dias. Outros dois apresentaram sintomas antes desse prazo.

Outro dado relevante é que 62 das 63 pessoas que morreram tinham comorbidades, o que reforça o impacto da doença em grupos de risco.

Vacinação segue como principal proteção

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina contra a gripe continua sendo a principal estratégia para evitar formas graves da doença e mortes, especialmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes, puérperas e crianças pequenas.

Atualmente, os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de idade nos 69 centros de saúde do município. A orientação é procurar a unidade mais próxima o quanto antes, principalmente com a chegada de períodos de maior circulação viral.

