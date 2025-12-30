O programa de regularização fiscal Refis Campinas 2025 encerrou seu período principal de adesões com mais de 70,9 mil acordos firmados e R$ 678,8 milhões em débitos negociados, segundo balanço divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (30). Desse total, R$ 285,1 milhões já foram efetivamente arrecadados, entre pagamentos à vista e primeiras parcelas.

As negociações ocorreram entre 10 de outubro e 22 de dezembro, envolvendo débitos tributários e não tributários. A Secretaria de Finanças informou que o resultado final do programa ainda poderá sofrer ajustes, já que compensações bancárias seguem em processamento e cerca de 1,2 mil contribuintes — enquadrados em exceções previstas em lei — ainda poderão formalizar acordos até 12 de fevereiro.

De acordo com o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o desempenho do Refis está dentro das projeções da administração municipal. Segundo ele, embora o volume negociado seja elevado, parte dos valores será recebida de forma parcelada ao longo dos próximos anos. “A adesão mostra que há interesse do contribuinte em regularizar a situação fiscal, mas é importante lembrar que o ingresso dos recursos acontece de forma gradual”, afirmou.