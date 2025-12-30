A região de Campinas registrou cinco prisões nas primeiras horas da Operação Ano Novo, Vida Nova – Sem Violência, ação coordenada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça contra agressores de mulheres. Os dados parciais, divulgados pela Polícia Civil, indicam que 84 mandados de prisão estavam previstos para a região administrativa, dos quais 17 já foram cumpridos, resultando nas cinco prisões confirmadas até o momento.

Na 1ª Seccional de Campinas, foram 18 mandados a cumprir, com quatro já executados e uma prisão realizada. A 2ª Seccional de Campinas contabiliza 12 mandados, também com quatro cumprimentos, mas sem prisões até agora. Em Bragança Paulista, a operação previa 20 mandados, com dois cumpridos e uma prisão. Já a Seccional de Jundiaí aparece com 10 mandados, três cumpridos e três prisões, enquanto a Seccional de Mogi Guaçu registra 24 mandados, dois cumpridos e nenhuma prisão até o momento. A DEIC cumpriu dois mandados, sem registro de presos.

No total, a efetividade inicial da operação na região é de 6%, índice que tende a ser atualizado ao longo do dia, já que a ação segue em andamento e ainda está em fase inicial. As primeiras diligências começaram na segunda-feira (29) e se intensificaram nesta terça-feira (30), dentro de uma mobilização estadual que reúne cerca de 1,7 mil policiais e mil viaturas.