Um motociclista de 35 anos morreu na tarde desta segunda-feira (29) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Barão de Itapura, em Campinas, nas imediações da Rodoviária.

A vítima foi identificada como Luiz Fernando Duarte dos Santos. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, ele conduzia uma Honda CG 160 Fan quando ocorreu a colisão com um pedestre, que atravessava a via naquele trecho.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi lançado para fora do veículo e acabou caindo em uma ribanceira às margens da avenida. O óbito foi constatado ainda no local por duas médicas do Samu, acionadas para o atendimento da ocorrência.