Um motociclista de 35 anos morreu na tarde desta segunda-feira (29) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Barão de Itapura, em Campinas, nas imediações da Rodoviária.
A vítima foi identificada como Luiz Fernando Duarte dos Santos. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, ele conduzia uma Honda CG 160 Fan quando ocorreu a colisão com um pedestre, que atravessava a via naquele trecho.
Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, foi lançado para fora do veículo e acabou caindo em uma ribanceira às margens da avenida. O óbito foi constatado ainda no local por duas médicas do Samu, acionadas para o atendimento da ocorrência.
O pedestre envolvido, Antonio Marcos Filho, de 41 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A Polícia Militar isolou a área para garantir a segurança do tráfego e permitir o trabalho da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários para apuração das circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, o corpo do motociclista foi removido por funerária e encaminhado para os trâmites legais.
Familiares da vítima estiveram no Plantão do 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. O caso será analisado pela autoridade policial, que dará sequência às investigações para esclarecer a dinâmica do acidente.