30 de dezembro de 2025
CAPTURA DE FORAGIDO

Homem com dois mandados de prisão é capturado pelo Baep

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem procurado por homicídio e roubo foi localizado pelo Baep durante patrulhamento tático no Vida Nova, em Campinas.
Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de homicídio e roubo, foi preso na segunda-feira (29) durante uma operação do 1º Baep no bairro Vida Nova, em Campinas.

Durante patrulhamento tático na área do 47º BPM, os policiais realizaram abordagem de rotina ao indivíduo. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da revista. No entanto, após consulta aos bancos de dados oficiais, os militares constataram que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto.

Com a confirmação das ordens judiciais, o suspeito foi detido e apresentado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

