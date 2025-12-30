Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de homicídio e roubo, foi preso na segunda-feira (29) durante uma operação do 1º Baep no bairro Vida Nova, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento tático na área do 47º BPM, os policiais realizaram abordagem de rotina ao indivíduo. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da revista. No entanto, após consulta aos bancos de dados oficiais, os militares constataram que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto.

Com a confirmação das ordens judiciais, o suspeito foi detido e apresentado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.