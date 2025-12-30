Um homem foi preso suspeito de furtar uma adega no Jardim Bom Retiro, em Sumaré. A ação da Polícia Militar resultou na recuperação de bebidas avaliadas em cerca de R$ 3,3 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando foi alertada por populares sobre o crime em andamento. Ao chegar ao estabelecimento, os policiais foram informados pelo responsável de que vários indivíduos haviam fugido em uma van branca.

Durante as buscas, os suspeitos foram avistados fugindo a pé. Os policiais conseguiram abordar e prender um dos envolvidos, enquanto os demais escaparam ao pular um muro com acesso à linha férrea.