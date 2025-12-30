O Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde desta segunda-feira (29), o corpo de William Gabriel Germano, um adolescente de 15 anos que estava desaparecido no Rio Mogi Guaçu. O jovem foi arrastado pela correnteza na tarde de domingo (28).

O incidente ocorreu por volta das 16h, na região do loteamento Iate Clube, área próxima ao limite entre os municípios de Mogi Guaçu e Conchal. Segundo as informações apuradas, o corpo foi localizado nas proximidades do ponto onde o adolescente desapareceu.

Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros das cidades de Araras e Leme foram mobilizadas. As buscas no domingo contaram com mergulhadores e se estenderam até o fim da tarde, quando precisaram ser interrompidas por falta de luminosidade.