AFOGAMENTO

Buscas terminam em tristeza: William, 15, encontrado morto no rio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Jovem de 15 anos foi arrastado pela correnteza no domingo (28), próximo ao loteamento Iate Clube, entre Mogi Guaçu e Conchal.
Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde desta segunda-feira (29), o corpo de William Gabriel Germano, um adolescente de 15 anos que estava desaparecido no Rio Mogi Guaçu. O jovem foi arrastado pela correnteza na tarde de domingo (28).

O incidente ocorreu por volta das 16h, na região do loteamento Iate Clube, área próxima ao limite entre os municípios de Mogi Guaçu e Conchal. Segundo as informações apuradas, o corpo foi localizado nas proximidades do ponto onde o adolescente desapareceu.

Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros das cidades de Araras e Leme foram mobilizadas. As buscas no domingo contaram com mergulhadores e se estenderam até o fim da tarde, quando precisaram ser interrompidas por falta de luminosidade.

Os trabalhos foram retomados ao amanhecer desta segunda-feira, resultando na localização do corpo. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, e o caso foi registrado no plantão policial do município.

