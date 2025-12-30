30 de dezembro de 2025
MORTE INVESTIGADA

Corpo em estado de decomposição é encontrado no Campo Grande

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Agentes da Guarda Municipal encontraram um corpo em avançado estado de decomposição em uma propriedade rural na Estrada do Mão Branca.
Um homem não identificado foi localizado sem vida na manhã de segunda-feira (29) em uma fazenda no Jardim São Caetano, região do distrito do Campo Grande, em Campinas. As investigações estão sob responsabilidade da 11ª Delegacia de Polícia.

Agentes da Guarda Municipal de Campinas encontraram o corpo em avançado estado de decomposição em uma propriedade rural localizada na Estrada do Mão Branca. A ocorrência foi registrada por volta das 8h20, a cerca de 200 metros após o Aterro Delta.

Segundo informações repassadas à polícia, a equipe foi acionada por meio da central da corporação. Ao chegarem ao local, os guardas se depararam com o corpo de um homem ainda não identificado.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para a realização da perícia no local. Após os trabalhos de levantamento de vestígios, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde serão realizados exames necroscópicos, que devem apontar a causa e a data aproximada da morte.

