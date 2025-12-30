Um homem não identificado foi localizado sem vida na manhã de segunda-feira (29) em uma fazenda no Jardim São Caetano, região do distrito do Campo Grande, em Campinas. As investigações estão sob responsabilidade da 11ª Delegacia de Polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Agentes da Guarda Municipal de Campinas encontraram o corpo em avançado estado de decomposição em uma propriedade rural localizada na Estrada do Mão Branca. A ocorrência foi registrada por volta das 8h20, a cerca de 200 metros após o Aterro Delta.

Segundo informações repassadas à polícia, a equipe foi acionada por meio da central da corporação. Ao chegarem ao local, os guardas se depararam com o corpo de um homem ainda não identificado.