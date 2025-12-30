Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, na tarde desta segunda-feira (29), acusado de furto em um barracão localizado na cidade. A ação rápida das equipes, coordenada pelo subcomandante da corporação, impediu que o criminoso fugisse com os produtos subtraídos.

O alarme do imóvel foi acionado, alertando o proprietário, que estava em sua residência. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, ele identificou a presença do indivíduo dentro do barracão e acionou imediatamente a GCM.

As equipes foram deslocadas até o local e confirmaram a invasão. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, pulando muros e se escondendo em um imóvel em construção nas proximidades. Com o apoio de outras viaturas, os guardas municipais conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.