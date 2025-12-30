A terça-feira (30) começa com sol entre nuvens esparsas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As temperaturas devem apresentar leve trégua em relação aos últimos dias, com máximas próximas dos 30°C.

O alívio, porém, será parcial. As madrugadas continuam quentes e abafadas, características do verão na região, com mínimas em torno de 22°C. A principal mudança está relacionada à volta da chuva. A previsão indica precipitações nos próximos dias, especialmente a partir da tarde e durante a noite.

As pancadas de chuva podem evoluir para tempestades isoladas em qualquer ponto da região, acompanhadas de descargas elétricas (raios). A recomendação é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e evite áreas abertas durante esses episódios.