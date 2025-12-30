30 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Sol, calor e tempestades isoladas devem marcar esta terça na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
O início da semana em Campinas e região será marcado por tempo abafado, calor e a presença de chuva, que pode vir acompanhada de tempestades isoladas.
A terça-feira (30) começa com sol entre nuvens esparsas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As temperaturas devem apresentar leve trégua em relação aos últimos dias, com máximas próximas dos 30°C.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O alívio, porém, será parcial. As madrugadas continuam quentes e abafadas, características do verão na região, com mínimas em torno de 22°C. A principal mudança está relacionada à volta da chuva. A previsão indica precipitações nos próximos dias, especialmente a partir da tarde e durante a noite.

As pancadas de chuva podem evoluir para tempestades isoladas em qualquer ponto da região, acompanhadas de descargas elétricas (raios). A recomendação é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e evite áreas abertas durante esses episódios.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

