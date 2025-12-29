A Secretaria de Saúde de Campinas intensificou, a partir desta semana, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses, em 16 bairros do município. A medida integra a 51ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, divulgado nesta segunda-feira, 29 de dezembro.

De acordo com o levantamento da Saúde, os bairros com alto risco de transmissão estão distribuídos por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, o alerta inclui o Centro. No Noroeste, aparecem o Parque Floresta e o Conjunto Residencial Parque São Bento. Na região Norte, estão o Real Parque e o Jardim São Gonçalo.

Na região Sudoeste, as ações foram reforçadas no Jardim Rosalina, Jardim Melina e DIC VI. Já na região Sul, o alerta abrange o Jardim Monte Cristo, Parque Oziel e o Jardim do Lago Continuação. Na região Sudoeste, foram incluídos ainda o Jardim São Gabriel, Jardim São Vicente, Vila Formosa, Jardim Bom Sucesso e o Parque Centenário.