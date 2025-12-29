A Secretaria de Saúde de Campinas intensificou, a partir desta semana, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses, em 16 bairros do município. A medida integra a 51ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, divulgado nesta segunda-feira, 29 de dezembro.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o levantamento da Saúde, os bairros com alto risco de transmissão estão distribuídos por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, o alerta inclui o Centro. No Noroeste, aparecem o Parque Floresta e o Conjunto Residencial Parque São Bento. Na região Norte, estão o Real Parque e o Jardim São Gonçalo.
Na região Sudoeste, as ações foram reforçadas no Jardim Rosalina, Jardim Melina e DIC VI. Já na região Sul, o alerta abrange o Jardim Monte Cristo, Parque Oziel e o Jardim do Lago Continuação. Na região Sudoeste, foram incluídos ainda o Jardim São Gabriel, Jardim São Vicente, Vila Formosa, Jardim Bom Sucesso e o Parque Centenário.
Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo do alerta é reforçar a importância dos cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito e ampliar a comunicação com os moradores das áreas onde as equipes intensificam as atividades. A orientação é para que a população receba os agentes de saúde, que atuam na vistoria de imóveis, eliminação de focos e orientação preventiva.
A elaboração do Alerta Arboviroses considera uma série de indicadores, como incidência de casos, registro de novas transmissões, densidade populacional, necessidade de reforço em imóveis sem acesso e a comunicação sobre as ações em andamento. O alerta também se estende aos bairros do entorno das regiões indicadas.
A Saúde reforça que a eliminação de água parada, em recipientes como pratos de plantas, calhas, ralos, caixas d’água, pneus e garrafas, segue sendo a principal forma de prevenção contra a dengue.