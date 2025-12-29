A Prefeitura de Campinas divulgou como funcionarão os serviços municipais durante o feriado de Ano Novo, com expediente administrativo suspenso e manutenção de plantões nos serviços essenciais. O esquema especial vale para os dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

De acordo com a administração municipal, não haverá atendimento ao público nas repartições administrativas no feriado, com retorno das atividades normais no primeiro dia útil seguinte. Mesmo assim, serviços considerados essenciais seguirão funcionando em regime de plantão, garantindo atendimento à população.

Entre os setores mantidos estão saúde de urgência e emergência, segurança pública, defesa civil, trânsito e limpeza urbana, além dos canais oficiais de atendimento.

Confira o funcionamento dos principais serviços: