FUNCIONAMENTO

Serviços essenciais: o que abre no Ano Novo em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Prefeitura de Campinas informa horários de atendimento e plantões durante o Ano Novo.
A Prefeitura de Campinas divulgou como funcionarão os serviços municipais durante o feriado de Ano Novo, com expediente administrativo suspenso e manutenção de plantões nos serviços essenciais. O esquema especial vale para os dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

De acordo com a administração municipal, não haverá atendimento ao público nas repartições administrativas no feriado, com retorno das atividades normais no primeiro dia útil seguinte. Mesmo assim, serviços considerados essenciais seguirão funcionando em regime de plantão, garantindo atendimento à população.

Entre os setores mantidos estão saúde de urgência e emergência, segurança pública, defesa civil, trânsito e limpeza urbana, além dos canais oficiais de atendimento.

Confira o funcionamento dos principais serviços:

SERVIÇO FUNCIONAMENTO
Repartições administrativas   Fechadas
Centros de Saúde (CS)   Fechados
UPAs e Prontos-Socorros   Funcionam 24h
SAMU (192)   Funcionamento normal
Hospitais Municipais   Funcionamento normal
Guarda Municipal (153)   Plantão 24h
Defesa Civil (199)   Plantão
Emdec – emergências de trânsito (118)   Plantão
Coleta de lixo domiciliar   Funcionamento normal
Varrição e limpeza urbana   Operação reduzida
Feiras livres   Funcionam conforme       programação
Mercados Municipais   Horários especiais
Atendimento 156   Funcionamento eletrônico e emergencial

A Prefeitura orienta que a população evite deslocamentos desnecessários e utilize os canais de emergência apenas em situações reais de necessidade.

Em casos de urgência, os contatos são:
199 (Defesa Civil – alagamentos e quedas de árvores),
118 (Emdec – trânsito),
192 (Samu – saúde),
153 (Guarda Municipal) e
156 (atendimento geral da Prefeitura).

A administração municipal recomenda ainda que os moradores consultem o site oficial da Prefeitura para confirmar horários específicos de equipamentos públicos, como mercados e parques, que podem operar com ajustes no feriado.

