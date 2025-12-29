A Prefeitura de Campinas divulgou como funcionarão os serviços municipais durante o feriado de Ano Novo, com expediente administrativo suspenso e manutenção de plantões nos serviços essenciais. O esquema especial vale para os dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.
De acordo com a administração municipal, não haverá atendimento ao público nas repartições administrativas no feriado, com retorno das atividades normais no primeiro dia útil seguinte. Mesmo assim, serviços considerados essenciais seguirão funcionando em regime de plantão, garantindo atendimento à população.
Entre os setores mantidos estão saúde de urgência e emergência, segurança pública, defesa civil, trânsito e limpeza urbana, além dos canais oficiais de atendimento.
Confira o funcionamento dos principais serviços:
|SERVIÇO
|FUNCIONAMENTO
|Repartições administrativas
|Fechadas
|Centros de Saúde (CS)
|Fechados
|UPAs e Prontos-Socorros
|Funcionam 24h
|SAMU (192)
|Funcionamento normal
|Hospitais Municipais
|Funcionamento normal
|Guarda Municipal (153)
|Plantão 24h
|Defesa Civil (199)
|Plantão
|Emdec – emergências de trânsito (118)
|Plantão
|Coleta de lixo domiciliar
|Funcionamento normal
|Varrição e limpeza urbana
|Operação reduzida
|Feiras livres
|Funcionam conforme programação
|Mercados Municipais
|Horários especiais
|Atendimento 156
|Funcionamento eletrônico e emergencial
A Prefeitura orienta que a população evite deslocamentos desnecessários e utilize os canais de emergência apenas em situações reais de necessidade.
Em casos de urgência, os contatos são:
199 (Defesa Civil – alagamentos e quedas de árvores),
118 (Emdec – trânsito),
192 (Samu – saúde),
153 (Guarda Municipal) e
156 (atendimento geral da Prefeitura).
A administração municipal recomenda ainda que os moradores consultem o site oficial da Prefeitura para confirmar horários específicos de equipamentos públicos, como mercados e parques, que podem operar com ajustes no feriado.