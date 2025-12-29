A aplicação da vacina BCG em recém-nascidos ocorre em dias e horários específicos nos Centros de Saúde (CS) de Campinas. Diferente das demais vacinas do calendário infantil, a organização é necessária porque os frascos do imunizante contêm múltiplas doses, que precisam ser utilizadas em curto período após a abertura, evitando perdas e desperdício.

A BCG — sigla para Bacilo de Calmette e Guérin — protege contra formas graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, doenças que podem ser fatais. A vacina é produzida a partir de uma forma atenuada da bactéria Mycobacterium bovis e faz parte da rotina obrigatória de imunização dos bebês.

A Secretaria de Saúde reforça que a BCG é aplicada em dose única e que o ideal é que a imunização ocorra nos primeiros dias de vida, preferencialmente antes do sétimo dia. Em 2024, Campinas atingiu 99,65% de cobertura vacinal entre os recém-nascidos, índice considerado elevado.