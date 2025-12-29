30 de dezembro de 2025
Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
A ação começou durante patrulhamento de rotina, quando os policiais notaram movimentação suspeita em um imóvel aparentemente abandonado.
Em uma operação realizada na noite de sábado (27), no bairro Vila Maria, em Mogi Guaçu, a Polícia Militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas e prendeu três pessoas em flagrante. A ação teve início durante patrulhamento de rotina, quando os policiais perceberam movimentação suspeita em um imóvel aparentemente abandonado.

Ao notarem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados. No interior do local, os militares encontraram uma estrutura completa voltada ao preparo e à distribuição de entorpecentes.

Segundo o relatório policial, um dos envolvidos atuava como olheiro, monitorando a movimentação da rua, enquanto os outros dois eram responsáveis pelo fracionamento e embalagem das drogas para comercialização. A apreensão foi considerada de grande porte pelas autoridades. Entre os itens localizados estavam:

  • 273 pinos de cocaína prontos para venda
  • Porções avulsas de cocaína e crack
  • Cerca de 8 mil pinos plásticos vazios, destinados ao acondicionamento da droga
  • Uma balança de precisão
  • Um liquidificador e recipientes utilizados para mistura dos entorpecentes
  • Dinheiro em notas de pequeno valor, usado como troco
  • Cinco aparelhos celulares

Os três suspeitos, dois homens e uma mulher, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Após a ratificação da prisão em flagrante, eles permaneceram presos, à disposição da Justiça.

