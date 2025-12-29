Em uma operação realizada na noite de sábado (27), no bairro Vila Maria, em Mogi Guaçu, a Polícia Militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas e prendeu três pessoas em flagrante. A ação teve início durante patrulhamento de rotina, quando os policiais perceberam movimentação suspeita em um imóvel aparentemente abandonado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao notarem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados e abordados. No interior do local, os militares encontraram uma estrutura completa voltada ao preparo e à distribuição de entorpecentes.

Segundo o relatório policial, um dos envolvidos atuava como olheiro, monitorando a movimentação da rua, enquanto os outros dois eram responsáveis pelo fracionamento e embalagem das drogas para comercialização. A apreensão foi considerada de grande porte pelas autoridades. Entre os itens localizados estavam: