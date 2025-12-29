Uma discussão doméstica iniciada no Natal e retomada no final de semana terminou com um casal conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A mulher relatou ter sido agredida e afirmou que revidou para se defender. O homem foi localizado portando um estilete e um taser e teria seguido a companheira até o local de trabalho, o que motivou o acionamento da Guarda Municipal de Campinas.

A ocorrência foi registrada após a patroa da vítima acionar a Guarda Municipal, assustada com a presença do companheiro rondando o estabelecimento.

Segundo o relato da mulher, ela sofreu agressões no dia 25 e novamente no sábado. Após o episódio mais recente, ela foi trabalhar, mas foi seguida pelo companheiro.