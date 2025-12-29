Uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar resultou, no final de semana, na recuperação de um veículo roubado e na prisão do suspeito em Itapira. O que chamou a atenção das autoridades é que o homem preso cumpria pena em regime de saída temporária, utilizando tornozeleira eletrônica.

O caso teve início no bairro José Tonolli, onde uma Ford EcoSport foi roubada. A vítima, que é guarda civil municipal, entrou em luta corporal com o criminoso dentro do próprio veículo. Para evitar um possível sequestro ou algo mais grave, o agente conseguiu se desvencilhar e saltar do carro em movimento. O autor do crime fugiu com o automóvel, que não possuía rastreador.

Com o acionamento imediato das forças de segurança, foi montado um cerco policial na região. Por volta das 10h, durante patrulhamento, equipes da GCM localizaram o veículo e deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu, abandonou a EcoSport e fugiu a pé, entrando em uma área de matagal. O carro foi recuperado no mesmo bairro onde havia sido roubado.