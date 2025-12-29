Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada de domingo (28), após tentar invadir um comércio pertencente à ex-namorada e ameaçar de morte um vizinho que tentou intervir, no Jardim Maria Beatriz, em Mogi Mirim. O agressor já havia sido alvo de medida protetiva, que estava vencida.

A ocorrência teve início após a PM ser acionada para averiguar uma atitude suspeita na região. No local, uma vizinha relatou que seu filho, visivelmente alterado, tentava invadir o estabelecimento comercial da ex-companheira.

Durante as buscas, o indivíduo foi localizado inicialmente no corredor externo da residência e, posteriormente, no telhado de uma casa vizinha. No momento da abordagem, o homem fez nova ameaça, afirmando ao vizinho que “assim que saísse, iria matá-lo”, dizendo ainda que não se importava com o tempo que ficaria preso.