29 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FISCALIZAÇÃO

Polícia Ambiental apreende 13 aves e multa agropecuária em Sumaré

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Polícia Ambiental
Aves foram apreendidas pela Polícia Ambiental
Aves foram apreendidas pela Polícia Ambiental

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 13 aves silvestres neste sábado, 27, durante uma fiscalização em uma agropecuária localizada em Sumaré. A ação ocorreu após uma denúncia apontar a criação irregular dos animais em cativeiro, além de indícios de maus-tratos.

Durante a vistoria, os agentes constataram que as aves pertenciam a espécies da fauna silvestre, tanto nativas quanto exóticas, e estavam sem anilhas, registros oficiais ou qualquer documentação exigida pelos órgãos ambientais. Diante das irregularidades, o responsável pelo estabelecimento foi autuado e recebeu uma multa no valor de R$ 85 mil.

Os policiais também verificaram que os animais eram mantidos em condições precárias. As gaiolas apresentavam sujeira excessiva, acúmulo de fezes e recipientes com água imprópria para consumo. Além disso, o local tinha pouca ventilação e iluminação inadequada, configurando ambiente insalubre.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e registrou um boletim de ocorrência, que será analisado pelas autoridades competentes. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Instituto Belas Aves, em Limeira, onde receberão os cuidados necessários.

Comentários

Comentários