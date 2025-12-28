A Polícia Militar Ambiental apreendeu 13 aves silvestres neste sábado, 27, durante uma fiscalização em uma agropecuária localizada em Sumaré. A ação ocorreu após uma denúncia apontar a criação irregular dos animais em cativeiro, além de indícios de maus-tratos.

Durante a vistoria, os agentes constataram que as aves pertenciam a espécies da fauna silvestre, tanto nativas quanto exóticas, e estavam sem anilhas, registros oficiais ou qualquer documentação exigida pelos órgãos ambientais. Diante das irregularidades, o responsável pelo estabelecimento foi autuado e recebeu uma multa no valor de R$ 85 mil.

Os policiais também verificaram que os animais eram mantidos em condições precárias. As gaiolas apresentavam sujeira excessiva, acúmulo de fezes e recipientes com água imprópria para consumo. Além disso, o local tinha pouca ventilação e iluminação inadequada, configurando ambiente insalubre.