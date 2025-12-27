29 de dezembro de 2025
Polícia Militar encontra moto furtada em matagal em Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motocicleta encontrada pela Polícia Militar
Policiais militares recuperaram, na noite de sexta-feira (26), uma motocicleta que havia sido furtada no Residencial Floresta, em Mogi Mirim. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina.

Ao percorrerem uma rua do bairro, os militares avistaram o veículo abandonado em um terreno com mata. Ao realizar a primeira verificação, os policiais constataram que o emplacamento do veículo havia sido removido. Além disso, o miolo da ignição estava danificado.

Com base nos dados iniciais da moto, a equipe conseguiu localizar e contatar o proprietário no endereço de registro. Ele afirmou aos policiais que a motocicleta estava estacionada e que não tinha conhecimento do furto.

O homem foi orientado a se deslocar até o local. Após confirmar que se tratava de seu veículo, ele pôde retirá-lo. Segundo o relato ao policiamento, o único dano causado ao bem foi o estrago no miolo da chave.

