Um homem com mandado de prisão por homicídio foi capturado pela Polícia Militar na sexta-feira (26) no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. De acordo com a corporação, os policiais em patrulhamento já tinham informações sobre o mandado e localizaram o indivíduo próximo a uma casa abandonada.

Após a abordagem e consulta ao sistema, a ordem de prisão por homicídio foi confirmada. O suspeito não ofereceu resistência durante toda a abordagem, de acordo com a PM.

O preso foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.