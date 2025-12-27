29 de dezembro de 2025
PM prende homem procurado por homicídio em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Viatura da Polícia Militar; a corporação atendeu à ocorrência
Viatura da Polícia Militar; a corporação atendeu à ocorrência

Um homem com mandado de prisão por homicídio foi capturado pela Polícia Militar na sexta-feira (26) no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. De acordo com a corporação, os policiais em patrulhamento já tinham informações sobre o mandado e localizaram o indivíduo próximo a uma casa abandonada.

Após a abordagem e consulta ao sistema, a ordem de prisão por homicídio foi confirmada. O suspeito não ofereceu resistência durante toda a abordagem, de acordo com a PM.

O preso foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

