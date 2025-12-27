Um homem foi preso por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na sexta-feira (26), dirigindo uma motocicleta que havia sido furtada há três dias em Campinas. Os policiais avistaram o suspeito conduzindo uma moto sem placa dianteira ou traseira.

Ao receber ordem para parar, o homem tentou fugir. Houve uma breve perseguição, que terminou com a queda do condutor, que foi então abordado.

Uma consulta ao número do chassi e do motor da motocicleta revelou que se tratava de uma Yamaha Fazer 250, registrada como furtada no último dia 23 de dezembro.