Um homem foi preso por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na sexta-feira (26), dirigindo uma motocicleta que havia sido furtada há três dias em Campinas. Os policiais avistaram o suspeito conduzindo uma moto sem placa dianteira ou traseira.
Ao receber ordem para parar, o homem tentou fugir. Houve uma breve perseguição, que terminou com a queda do condutor, que foi então abordado.
Uma consulta ao número do chassi e do motor da motocicleta revelou que se tratava de uma Yamaha Fazer 250, registrada como furtada no último dia 23 de dezembro.
O homem foi preso em flagrante por crime de receptação e levado para a 2ª Delegacia Seccional para o registro da ocorrência e, na sequência, permaneceu preso à disposição da Justiça.