O calor intenso continua predominando no estado, com temperaturas que podem chegar a 34°C neste final de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros devem variar entre 23°C e 34°C, mantendo os dias quentes e desconfortáveis para parte da população.

A partir deste sábado, uma maior nebulosidade deve deixar o tempo ainda mais abafado, com aumento da umidade relativa do ar. A sensação térmica pode ser ainda mais elevada, especialmente durante a tarde.

Segundo os meteorologistas, há possibilidade de chuva isolada no fim da tarde, principalmente no domingo. As precipitações, quando ocorrerem, devem ser rápidas e localizadas, sem indicativo de tempestades ou grandes volumes.