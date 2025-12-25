A fiscalização ambiental da Prefeitura de Campinas realizou 2.751 vistorias em 2025, até o mês de novembro, e registrou 7.397 atendimentos, número 23,3% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2024. Os dados são da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA), vinculada à Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Além das vistorias em campo, as equipes atuaram na elaboração de relatórios técnicos, emissão de certidões ambientais, aplicação de multas e atendimento direto à população, por telefone, e-mail e presencialmente. Segundo a CFA, o crescimento está ligado principalmente ao aumento de demandas relacionadas à proteção e ao bem-estar animal, além da intensificação da produção de pareceres técnicos.

Entre as infrações mais recorrentes ao longo do ano estão maus-tratos a animais, queimadas, corte irregular de árvores, intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e atividades sem licenciamento ambiental. Também foram frequentes ocorrências envolvendo movimentação de terra e supressão de vegetação.