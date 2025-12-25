A fiscalização ambiental da Prefeitura de Campinas realizou 2.751 vistorias em 2025, até o mês de novembro, e registrou 7.397 atendimentos, número 23,3% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2024. Os dados são da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA), vinculada à Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Além das vistorias em campo, as equipes atuaram na elaboração de relatórios técnicos, emissão de certidões ambientais, aplicação de multas e atendimento direto à população, por telefone, e-mail e presencialmente. Segundo a CFA, o crescimento está ligado principalmente ao aumento de demandas relacionadas à proteção e ao bem-estar animal, além da intensificação da produção de pareceres técnicos.
Entre as infrações mais recorrentes ao longo do ano estão maus-tratos a animais, queimadas, corte irregular de árvores, intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e atividades sem licenciamento ambiental. Também foram frequentes ocorrências envolvendo movimentação de terra e supressão de vegetação.
As denúncias chegam principalmente pelos canais oficiais da Prefeitura, como o telefone e WhatsApp 156, o sistema SEI e o Licenciamento Ambiental Online (LAO). Após triagem técnica, os casos são priorizados conforme o risco ambiental e encaminhados para vistoria. Quando confirmada a irregularidade, é lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.
O trabalho de monitoramento inclui APPs, matas urbanas e áreas de risco, com atuação integrada a outros órgãos municipais. A fiscalização também participa de operações como Verão e Estiagem, além de ações conjuntas com grupos intersetoriais voltados ao controle de ocupações irregulares e parcelamentos clandestinos.
Até novembro, foram lavrados 112 autos de infração, sendo 101 com aplicação de multas, que somam R$ 3,8 milhões. O índice de pagamento varia entre 60% e 70%, percentual considerado elevado em comparação a outros órgãos ambientais. Casos de maior impacto, como parcelamentos ilegais em unidades de conservação, especialmente na APA do Campo Grande, resultaram em multas que ultrapassam R$ 46 milhões, além de embargos e ações judiciais em andamento.
Em 2025, a população registrou mais de 10 mil denúncias ambientais, com destaque para situações envolvendo maus-tratos a animais, queimadas e riscos relacionados a arboviroses. A ampliação dos canais digitais, especialmente o WhatsApp, contribuiu para maior agilidade no atendimento.
Para 2026, a CFA planeja informatizar os procedimentos, criar um banco de dados de infrações ambientais e ampliar as ações preventivas, com foco em educação e conscientização ambiental.