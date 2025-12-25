Um incêndio em uma carreta provocou a interdição total da pista na manhã desta quinta-feira (25) no Anel Viário Adalberto Panzan (SPI-102/330), ligação entre as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), em Campinas.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária AutoBAn, a ocorrência foi registrada por volta das 8h54, no km 4, no sentido sul. Por motivos ainda não informados, o veículo de carga pegou fogo, o que levou à interdição completa de todas as faixas e do acostamento para o trabalho das equipes de atendimento e segurança.

A pista permaneceu totalmente bloqueada até 10h11, quando foi liberada após o controle das chamas e a retirada dos riscos à segurança viária. Não há registro de vítimas, e a situação foi classificada como de alta criticidade devido ao tempo de interdição.