A Polícia Civil efetuou, na última terça-feira (23), a prisão de um homem condenado há oito anos por um homicídio ocorrido em 2008. A captura aconteceu 17 anos após o crime. Marcelo Alves da Silva, de 44 anos, foi preso em João Pessoa, onde residia utilizando identidade falsa.
Ele foi condenado a 14 anos de reclusão como mandante do assassinato do camelô Elcio dos Santos Silva, então com 37 anos. O crime, motivado por uma disputa pelo controle da venda de produtos piratas no Centro de Americana, ocorreu em 21 de outubro de 2008, em Nova Odessa. Elcio foi alvejado por quatro tiros à queima-roupa dentro de sua caminhonete.
A operação que resultou na prisão de Marcelo foi realizada em conjunto pela DIG de Americana e pelas polícias civis da Paraíba e de Alagoas. Após fugir de São Paulo, o condenado viveu em Maceió antes de se mudar para a capital paraibana.
A condenação pelo Tribunal do Júri de Nova Odessa ocorreu em junho de 2016 e foi confirmada após recursos, mas nunca foi cumprida em razão da fuga do réu.
O crime e a investigação
O corpo de Elcio foi encontrado no banco do motorista de uma Ford Ranger, na esquina das ruas Henrique Félix e Bento Toledo, no Jardim Fadel. A perícia concluiu que o atirador estava sentado ao lado da vítima, que teve a porta trancada e não conseguiu escapar.
Dois dias depois, uma operação no Terminal Metropolitano de Americana, onde atuavam camelôs rivais, apreendeu produtos piratas e deteve suspeitos. As investigações levaram à identificação de dois envolvidos: Marcelo, como mandante, e Wilquer dos Santos Bastos, então com 42 anos, como autor dos disparos.
Outro condenado
Wilquer foi inicialmente inocentado em um primeiro julgamento, mas o Ministério Público de São Paulo recorreu e obteve um novo júri. Em novembro de 2024, ele foi condenado a 14 anos e quatro meses de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Apesar de poder recorrer, Wilquer já se encontra preso.