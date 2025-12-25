A Polícia Civil efetuou, na última terça-feira (23), a prisão de um homem condenado há oito anos por um homicídio ocorrido em 2008. A captura aconteceu 17 anos após o crime. Marcelo Alves da Silva, de 44 anos, foi preso em João Pessoa, onde residia utilizando identidade falsa.

Ele foi condenado a 14 anos de reclusão como mandante do assassinato do camelô Elcio dos Santos Silva, então com 37 anos. O crime, motivado por uma disputa pelo controle da venda de produtos piratas no Centro de Americana, ocorreu em 21 de outubro de 2008, em Nova Odessa. Elcio foi alvejado por quatro tiros à queima-roupa dentro de sua caminhonete.

A operação que resultou na prisão de Marcelo foi realizada em conjunto pela DIG de Americana e pelas polícias civis da Paraíba e de Alagoas. Após fugir de São Paulo, o condenado viveu em Maceió antes de se mudar para a capital paraibana.