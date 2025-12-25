A previsão do tempo para o feriado de Natal, celebrado nesta quinta-feira (25), indica muito calor e tempo firme em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os termômetros devem variar entre 22°C e 33°C, sem qualquer previsão de chuva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A condição será marcada também pela baixa umidade do ar, que deve ficar próxima dos 30%, índice considerado de atenção pelas autoridades de saúde. Os ventos devem soprar de forma moderada ao longo do dia.

A combinação de calor intenso e ar seco exige cuidados, como hidratação constante, uso de protetor solar e evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, entre 10h e 16h.