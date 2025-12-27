A Prefeitura de Campinas deu início, na segunda-feira, 22 de dezembro, ao planejamento do Carnaval 2026, com uma reunião coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O encontro reuniu representantes de diferentes secretarias, órgãos operacionais e forças de segurança para alinhar estratégias e antecipar as ações necessárias à realização da festa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A reunião teve como foco a organização integrada do evento, abordando temas como estrutura, segurança, mobilidade urbana, limpeza pública e uso dos espaços públicos durante o período carnavalesco. A proposta é garantir que todas as áreas envolvidas atuem de forma coordenada desde as fases iniciais do planejamento.
Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, o alinhamento prévio é determinante para o êxito do evento. “Essa etapa é fundamental porque garante organização, planejamento e sinergia entre as equipes. O Carnaval é um evento de grande porte e começa muito antes dos dias de folia, com diálogo, escuta e responsabilidade”, afirmou.
Também participaram da reunião o diretor de Cultura, Gabriel Rapassi, o diretor de Turismo, Eros Vizel, além de representantes das áreas de Urbanismo, Limpeza Urbana, Parques e Jardins, Setec, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar. A coordenadora de Produção Cultural da secretaria, Veridiana Weinlich, integrou o grupo técnico.
O calendário preliminar do Carnaval 2026 prevê dois fins de semana de pré-carnaval, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro e 7 e 8 de fevereiro, além do Carnaval oficial, programado para ocorrer entre 13 e 17 de fevereiro.
A Secretaria de Cultura e Turismo informou que novas reuniões técnicas serão realizadas nos próximos meses para detalhar operações, definir fluxos e consolidar as medidas necessárias para garantir que a programação aconteça de forma segura, organizada e acessível à população.