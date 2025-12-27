A Prefeitura de Campinas deu início, na segunda-feira, 22 de dezembro, ao planejamento do Carnaval 2026, com uma reunião coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O encontro reuniu representantes de diferentes secretarias, órgãos operacionais e forças de segurança para alinhar estratégias e antecipar as ações necessárias à realização da festa.

A reunião teve como foco a organização integrada do evento, abordando temas como estrutura, segurança, mobilidade urbana, limpeza pública e uso dos espaços públicos durante o período carnavalesco. A proposta é garantir que todas as áreas envolvidas atuem de forma coordenada desde as fases iniciais do planejamento.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, o alinhamento prévio é determinante para o êxito do evento. “Essa etapa é fundamental porque garante organização, planejamento e sinergia entre as equipes. O Carnaval é um evento de grande porte e começa muito antes dos dias de folia, com diálogo, escuta e responsabilidade”, afirmou.