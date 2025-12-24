A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza nesta quarta-feira, 24 de dezembro, uma operação especial de trânsito para acompanhar a Carreata de Natal da Turma do Macarrão, que inclui também distribuição de alimentos. A ação começa a partir das 11h, com saída do ginásio da AABB, no Jardim das Paineiras, e segue até a Associação Beneficente Direito de Ser, no Jardim São Marcos.

O trajeto de ida passa pelas ruas Francisco Xavier de Sousa Júnior, Dr. João Alves dos Santos, Hermínio Humberto Bertani, Dr. Francisco Amêndola, José Bonifácio, Palmital, Ernani Pereira Lopes, João Rodolfo Forster, Carlos Grimaldi, Analândia, Leonardo da Vinci, Júlio Prestes, Dona Luísa de Gusmão, Dr. Heitor Penteado, Theodureto de Almeida Camargo, Cônego Antônio Roccato, Comendador Aladino Selmi, Felinto de Almeida, Maria Luiza Pompeo de Camargo, Monsenhor Landell de Moura e rua Ozualdo Rodrigues.

No retorno ao ginásio da AABB, a carreata seguirá pelas vias Orlando de Oliveira, Maria Luiza Pompeo de Camargo, Comendador Aladino Selmi, Cônego Antônio Roccato, Theodureto de Almeida Camargo, Dr. Heitor Penteado, Vital Brasil, Altinópolis, Leonardo da Vinci, Andradina, Nossa Senhora de Fátima, Carlos Grimaldi, João Quirino do Nascimento, Palmital, José Bonifácio, Dr. Francisco Amêndola, Hermínio Humberto Bertani, Dr. João Alves dos Santos e Francisco Xavier de Sousa Júnior.