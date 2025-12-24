24 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SOLIDARIEDADE

Natal Sem Fome fecha campanha com quase 13 toneladas arrecadadas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Campanha teve apoio do Portal Sampi Campinas e encerra arrecadação com 12,8 toneladas de alimentos destinados a famílias em vulnerabilidade.
Campanha teve apoio do Portal Sampi Campinas e encerra arrecadação com 12,8 toneladas de alimentos destinados a famílias em vulnerabilidade.

Campanha Natal Sem Fome 2025, promovida pela Prefeitura de Campinas, encerrou oficialmente sua edição com 12,8 toneladas de alimentos arrecadados, resultado da mobilização conjunta entre poder público, empresas, entidades e a sociedade civil ao longo do mês de dezembro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O volume final considera doações realizadas até após o encerramento formal da campanha, em 15 de dezembro, desde que vinculadas a ações solidárias promovidas durante o período oficial, como eventos beneficentes e iniciativas comunitárias. Inicialmente, a campanha havia contabilizado 10,8 toneladas.

Entre as doações computadas no fechamento está a entrega de duas toneladas de alimentos realizada nesta semana no Banco de Alimentos, referente à arrecadação de um evento esportivo beneficente ocorrido no início do mês. O repasse concluiu a destinação prevista pela organização da ação, elevando o total arrecadado.

Os alimentos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da rede de assistência social do município, contribuindo para o atendimento emergencial neste período de fim de ano.

A campanha Natal Sem Fome 2025 contou apoio do Portal Sampi Campinas e com o envolvimento de diversos parceiros institucionais, veículos de comunicação e empresas, além da participação direta da população, reforçando o papel da solidariedade coletiva no enfrentamento da insegurança alimentar em Campinas.

Comentários

Comentários