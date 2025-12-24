A Campanha Natal Sem Fome 2025, promovida pela Prefeitura de Campinas, encerrou oficialmente sua edição com 12,8 toneladas de alimentos arrecadados, resultado da mobilização conjunta entre poder público, empresas, entidades e a sociedade civil ao longo do mês de dezembro.
O volume final considera doações realizadas até após o encerramento formal da campanha, em 15 de dezembro, desde que vinculadas a ações solidárias promovidas durante o período oficial, como eventos beneficentes e iniciativas comunitárias. Inicialmente, a campanha havia contabilizado 10,8 toneladas.
Entre as doações computadas no fechamento está a entrega de duas toneladas de alimentos realizada nesta semana no Banco de Alimentos, referente à arrecadação de um evento esportivo beneficente ocorrido no início do mês. O repasse concluiu a destinação prevista pela organização da ação, elevando o total arrecadado.
Os alimentos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da rede de assistência social do município, contribuindo para o atendimento emergencial neste período de fim de ano.
A campanha Natal Sem Fome 2025 contou apoio do Portal Sampi Campinas e com o envolvimento de diversos parceiros institucionais, veículos de comunicação e empresas, além da participação direta da população, reforçando o papel da solidariedade coletiva no enfrentamento da insegurança alimentar em Campinas.