Campinas dá início ao ano de 2026 com uma ampla programação cultural.A tradicional Campanha de Popularização do Teatro começa no dia 10 de janeiro e segue até 7 de fevereiro, levando ao público mais de 20 espetáculos – entre produções infantis, musicais e dramas – com ingressos gratuitos ou a preços populares. A iniciativa busca democratizar o acesso à cultura e movimentar os equipamentos públicos da cidade durante o período de férias.

A temporada foi planejada para atender a toda a família,aproveitando a maior disponibilidade de tempo livre no início do ano. A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, enfatiza a importância da ação: "Começar o ano com teatro é fortalecer a cultura, valorizar os artistas da cidade e incentivar que os espaços culturais sejam ocupados desde o início de 2026".

A curadoria da programação contou com a participação doConselho Municipal de Política Cultural, garantindo critérios técnicos e artísticos. "Foi um processo transparente e criterioso, resultando em uma programação qualificada", explica Gabriel Rapassi, diretor do Departamento de Cultura. A agenda completa, com datas, horários, classificações e valores dos ingressos, será disponibilizada de forma gradual no Calendário de Eventos da Prefeitura, no site.