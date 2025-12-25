Campinas dá início ao ano de 2026 com uma ampla programação cultural.A tradicional Campanha de Popularização do Teatro começa no dia 10 de janeiro e segue até 7 de fevereiro, levando ao público mais de 20 espetáculos – entre produções infantis, musicais e dramas – com ingressos gratuitos ou a preços populares. A iniciativa busca democratizar o acesso à cultura e movimentar os equipamentos públicos da cidade durante o período de férias.
A temporada foi planejada para atender a toda a família,aproveitando a maior disponibilidade de tempo livre no início do ano. A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, enfatiza a importância da ação: "Começar o ano com teatro é fortalecer a cultura, valorizar os artistas da cidade e incentivar que os espaços culturais sejam ocupados desde o início de 2026".
A curadoria da programação contou com a participação doConselho Municipal de Política Cultural, garantindo critérios técnicos e artísticos. "Foi um processo transparente e criterioso, resultando em uma programação qualificada", explica Gabriel Rapassi, diretor do Departamento de Cultura. A agenda completa, com datas, horários, classificações e valores dos ingressos, será disponibilizada de forma gradual no Calendário de Eventos da Prefeitura, no site.
A abertura da campanha,no sábado (10/01), já mostra a diversidade da temporada. Às 15h, a atração é o espetáculo infantil "Alice no País das Hortaliças", com entrada gratuita e classificação livre. A peça usa a história de uma menina em recuperação para ensinar, de forma lúdica, sobre as propriedades de frutas e legumes.
No mesmo dia, às 20h, começa a temporada paga (com ingressos entre R$ 10 e R$ 20) com o drama "O Andante" (classificação 14 anos). A montagem solo, que também terá sessão no domingo (11/01, às 19h), retrata a jornada de um homem que dá voz aos "invisíveis" urbanos, em uma encenação minimalista que foca na potência do ator.
A campanha segue até o dia 7 de fevereiro,oferecendo uma alternativa cultural acessível para as férias em Campinas e reforçando o papel do teatro como experiência artística essencial para a comunidade.