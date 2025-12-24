Uma colisão frontal entre um carro oficial do governo do Estado de São Paulo e um ônibus fretado resultou em uma morte na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), na tarde de terça-feira (23). O acidente ocorreu no km 35,5, no município de Itapira, no interior paulista.
De acordo com a Guarda Municipal, o motorista do automóvel, pertencente à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado, morreu no local. A perícia técnica foi acionada para apurar as causas da colisão.
O ônibus, fretado pela Transmimo, transportava funcionários do Laboratório Cristália. A empresa informou, em nota, que três colaboradores foram levados à Santa Casa de Itapira, com apenas escoriações. Os demais passageiros não se feriram.
“A Transmimo prestou todo o suporte no local e está dando a assistência necessária aos envolvidos”, informou a empresa, acrescentando que o acidente ocorreu quando um veículo que seguia no sentido contrário colidiu de frente com o ônibus.
O Corpo de Bombeiros deslocou cinco equipes para o local após o acionamento, por volta das 15h40. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a pista precisou ser interditada, com o tráfego desviado para uma faixa reversível. Apesar da lentidão, não houve congestionamento. Um guincho e uma viatura da Unidade Básica de Atendimento do DER também atuaram na ocorrência. O tráfego foi normalizado após a remoção dos veículos e a conclusão da perícia.
A identidade do motorista não foi divulgada, aguardando a notificação dos familiares. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.