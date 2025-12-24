Uma colisão frontal entre um carro oficial do governo do Estado de São Paulo e um ônibus fretado resultou em uma morte na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), na tarde de terça-feira (23). O acidente ocorreu no km 35,5, no município de Itapira, no interior paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista do automóvel, pertencente à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado, morreu no local. A perícia técnica foi acionada para apurar as causas da colisão.

O ônibus, fretado pela Transmimo, transportava funcionários do Laboratório Cristália. A empresa informou, em nota, que três colaboradores foram levados à Santa Casa de Itapira, com apenas escoriações. Os demais passageiros não se feriram.