Um adolescente de 16 anos foi apreendido no Jardim Primavera, em Sumaré, após uma ocorrência de violência doméstica revelar um esquema de tráfico de drogas dentro da própria residência. Além de ameaçar a avó, o jovem mantinha em seu quarto porções de crack, maconha, a substância conhecida como “dry”, além de munições de calibre 9 mm e um caderno com anotações detalhadas do suposto tráfico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação da Polícia Militar teve início após um chamado. A avó do adolescente, moradora da Avenida Eugênia Biancalana Duarte, relatou ter sido ameaçada de morte pelo neto. Ao chegar ao local, os policiais ouviram versões conflitantes. Enquanto o adolescente alegava tratar-se de “apenas uma discussão familiar”, a idosa confirmou as ameaças. Foi nesse momento que os agentes perceberam forte odor de entorpecentes vindo do interior do imóvel.

“Questionamos a senhora sobre a possibilidade de haver drogas no local. Ela afirmou desconhecer, mas autorizou imediatamente a vistoria”, relatou um dos policiais que participou da ocorrência. Durante a busca no quarto do adolescente, os agentes encontraram: