24 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SUMARÉ

Ameaça à avó leva PM a flagrar tráfico dentro de casa em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jovem de 16 anos ameaçou a avó e, durante a ação policial, foram encontrados crack, maconha, anotações de tráfico e munições de calibre 9 mm no quarto do suspei
Jovem de 16 anos ameaçou a avó e, durante a ação policial, foram encontrados crack, maconha, anotações de tráfico e munições de calibre 9 mm no quarto do suspei

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no Jardim Primavera, em Sumaré, após uma ocorrência de violência doméstica revelar um esquema de tráfico de drogas dentro da própria residência. Além de ameaçar a avó, o jovem mantinha em seu quarto porções de crack, maconha, a substância conhecida como “dry”, além de munições de calibre 9 mm e um caderno com anotações detalhadas do suposto tráfico.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação da Polícia Militar teve início após um chamado. A avó do adolescente, moradora da Avenida Eugênia Biancalana Duarte, relatou ter sido ameaçada de morte pelo neto. Ao chegar ao local, os policiais ouviram versões conflitantes. Enquanto o adolescente alegava tratar-se de “apenas uma discussão familiar”, a idosa confirmou as ameaças. Foi nesse momento que os agentes perceberam forte odor de entorpecentes vindo do interior do imóvel.

Questionamos a senhora sobre a possibilidade de haver drogas no local. Ela afirmou desconhecer, mas autorizou imediatamente a vistoria”, relatou um dos policiais que participou da ocorrência. Durante a busca no quarto do adolescente, os agentes encontraram:

Porções individuais de crack, maconha e “dry”

  • Embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas

  • Caderno com anotações detalhadas, incluindo valores, quantidades e supostos clientes

    • Munições intactas de calibre 9 mm, de uso restrito

    Diante das evidências, o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Sumaré. A autoridade policial determinou o registro da ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito.

    Comentários

    Comentários