GPS celular leva à prisão de suspeitos de roubo de motocicleta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
A rápida ação da polícia foi possibilitada pelo sistema de rastreamento do aparelho celular furtado.

Dois homens, sendo um adolescente, foram detidos após roubarem uma motocicleta e um celular no Jardim Santa Clara, em Hortolândia. A rápida ação da Polícia Militar foi possível graças ao sistema de rastreamento do aparelho celular levado da vítima.

De acordo com o registro policial, a vítima foi abordada por dois indivíduos, um deles armado, que subtraíram seus pertences. Utilizando o sinal de localização do celular roubado, as equipes encontraram a motocicleta abandonada no Jardim São Sebastião, bairro vizinho ao local do crime.

Nas proximidades, os policiais avistaram dois homens caminhando rapidamente. Um deles carregava um capacete, detalhe que chamou a atenção e motivou a abordagem. Com os suspeitos, foi localizado o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo.

A vítima foi levada ao local e reconheceu os dois como autores do roubo, além de identificar o objeto utilizado na ameaça.

O indivíduo maior de idade foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem. O adolescente foi apreendido e levado à delegacia para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

