24 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AÇÃO POLICIAL

PM flagra suspeitos com chave micha e frustra roubo de moto

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeitos foram abordados no Jardim Ypê II, em Mogi Guaçu, com chave usada para furto de veículos e confessaram plano de roubo.
Suspeitos foram abordados no Jardim Ypê II, em Mogi Guaçu, com chave usada para furto de veículos e confessaram plano de roubo.

Dois homens, suspeitos de planejar o furto de uma motocicleta, foram abordados pela Polícia Militar no bairro Jardim Ypê II, em Mogi Guaçu. Com eles, os policiais encontraram uma chave do tipo “micha”, instrumento utilizado para abrir e dar partida em veículos de forma ilegal.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem ocorreu após os agentes, durante patrulhamento, avistarem dois indivíduos em uma bicicleta. Ao notarem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir e descartaram um objeto pelo caminho. Após a interceptação, os militares retornaram ao local e localizaram a chave especializada.

Durante a oitiva, os homens confessaram que pretendiam furtar uma motocicleta no estacionamento de um supermercado da região. Um dos suspeitos também admitiu que foi preso pela Guarda Civil Municipal no último dia 12 de dezembro, quando duas motocicletas roubadas foram encontradas em sua residência.

Após os procedimentos de rotina, a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. A ferramenta foi apreendida, e os envolvidos foram liberados, ficando a cargo do Judiciário a adoção das próximas medidas legais.

Comentários

Comentários