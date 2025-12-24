Dois homens, suspeitos de planejar o furto de uma motocicleta, foram abordados pela Polícia Militar no bairro Jardim Ypê II, em Mogi Guaçu. Com eles, os policiais encontraram uma chave do tipo “micha”, instrumento utilizado para abrir e dar partida em veículos de forma ilegal.

A abordagem ocorreu após os agentes, durante patrulhamento, avistarem dois indivíduos em uma bicicleta. Ao notarem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir e descartaram um objeto pelo caminho. Após a interceptação, os militares retornaram ao local e localizaram a chave especializada.

Durante a oitiva, os homens confessaram que pretendiam furtar uma motocicleta no estacionamento de um supermercado da região. Um dos suspeitos também admitiu que foi preso pela Guarda Civil Municipal no último dia 12 de dezembro, quando duas motocicletas roubadas foram encontradas em sua residência.