A Guarda Municipal de Campinas prendeu, na tarde desta terça-feira (23), um homem de 50 anos foragido da Justiça, condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na Rodovia Dom Pedro I, no km 133.

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Delegacia da Mulher. A equipe de Inteligência da Guarda Municipal, em conjunto com as bases operacionais Norte e Leste, realizou levantamentos e monitoramento que levaram à localização e abordagem do foragido.

Após ser preso em flagrante, em cumprimento ao mandado de prisão em aberto, o homem foi apresentado no 1º Distrito Policial de Campinas para os procedimentos cabíveis. Com a confirmação da sentença e a regularização da prisão, ele será encaminhado ao sistema prisional para início do cumprimento da pena.