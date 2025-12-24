24 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá tempo firme e calor de até 33°C nos próximos dias

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Condições meteorológicas devem permanecer sem grandes alterações até quinta-feira (25), com termômetros podendo chegar aos 33°C.
Nos próximos dias, os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem se preparar para um período de tempo estável e temperaturas elevadas. Segundo a previsão meteorológica, não há expectativa de chuva significativa para esta quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

A única possibilidade de precipitação são eventuais chuvas locais, isoladas e de baixa intensidade, que não devem alterar o quadro geral de tempo firme. O principal destaque será o aumento gradual da temperatura, com a máxima podendo atingir 33°C já na quinta-feira.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

