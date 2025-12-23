Uma operação policial interditou totalmente a Rodovia Dom Pedro I (SP-065) na tarde desta terça-feira (23), em Itatiba, no sentido sul, na altura do km 95, provocando congestionamento de aproximadamente sete quilômetros. A lentidão foi registrada entre os quilômetros 102 e 95, segundo o Centro de Controle Multimodal da Artesp.
De acordo com as informações registrada no sistema do Governo do Estado, uma carreta com registro de furto trafegava pela rodovia quando foi abordada pela Polícia Militar Rodoviária. Durante a ação, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo desceu o talude, ficando imobilizado sobre a pista.
Rota das Bandeiras
Por conta da gravidade da ocorrência, todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados, caracterizando a situação como de alta criticidade. Até a última atualização, não havia confirmação de vítimas e nem se foram realizadas prisões, e o caso seguia em apuração pelas autoridades.
Equipes da concessionária e da polícia atuaram no local para garantir a segurança, realizar a retirada da carreta e trabalhar na liberação da via. A orientação aos motoristas foi para evitar o trecho e buscar rotas alternativas até a normalização do tráfego.