Uma operação policial interditou totalmente a Rodovia Dom Pedro I (SP-065) na tarde desta terça-feira (23), em Itatiba, no sentido sul, na altura do km 95, provocando congestionamento de aproximadamente sete quilômetros. A lentidão foi registrada entre os quilômetros 102 e 95, segundo o Centro de Controle Multimodal da Artesp.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações registrada no sistema do Governo do Estado, uma carreta com registro de furto trafegava pela rodovia quando foi abordada pela Polícia Militar Rodoviária. Durante a ação, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo desceu o talude, ficando imobilizado sobre a pista.



Rota das Bandeiras