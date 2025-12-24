A Vila do Papai Noel, montada no Largo do Rosário, no Centro de Campinas, entra na reta final de visitação como parte da programação do Natal Caminhos dos Sonhos 2025. O espaço segue aberto ao público até esta quarta-feira, 24 de dezembro, quando terá funcionamento especial das 10h às 15h, com a presença do Papai Noel para receber as famílias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Instalada em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a Vila reúne decoração temática, ambientação natalina e atividades voltadas principalmente ao público infantil, com acesso gratuito. A proposta é oferecer um espaço de convivência e lazer durante o período de festas, ampliando as opções culturais no Centro.

Em frente ao Palácio da Cidade, a estrutura divide espaço com a Feira de Natal do Empreendedor, que reúne produtores locais e artesãos, fortalecendo a economia criativa e incentivando o comércio regional neste fim de ano.