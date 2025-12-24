24 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NATAL EM CAMPINAS

Última chance: Vila do Papai Noel aberta até às 15h

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Vila do Papai Noel no Largo do Rosário entra na reta final e segue aberta ao público até esta quarta-feira, 24, com horário especial na véspera de Natal.
Vila do Papai Noel no Largo do Rosário entra na reta final e segue aberta ao público até esta quarta-feira, 24, com horário especial na véspera de Natal.

Vila do Papai Noel, montada no Largo do Rosário, no Centro de Campinas, entra na reta final de visitação como parte da programação do Natal Caminhos dos Sonhos 2025. O espaço segue aberto ao público até esta quarta-feira, 24 de dezembro, quando terá funcionamento especial das 10h às 15h, com a presença do Papai Noel para receber as famílias.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Instalada em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a Vila reúne decoração temática, ambientação natalina e atividades voltadas principalmente ao público infantil, com acesso gratuito. A proposta é oferecer um espaço de convivência e lazer durante o período de festas, ampliando as opções culturais no Centro.

Em frente ao Palácio da Cidade, a estrutura divide espaço com a Feira de Natal do Empreendedor, que reúne produtores locais e artesãos, fortalecendo a economia criativa e incentivando o comércio regional neste fim de ano.

Desde 9 de dezembro, a Vila do Papai Noel funcionou em horário ampliado: de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; aos sábados, até 17h; e aos domingos, também até 17h. A ação integra o calendário oficial do Natal Caminhos dos Sonhos 2025, que distribui atrações culturais e temáticas por diferentes pontos de Campinas.

Comentários

Comentários