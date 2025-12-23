Um agente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) foi vítima de desacato e dano ao patrimônio público durante uma fiscalização de trânsito realizada na tarde desta segunda-feira (22), no setor de embarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O caso foi registrado pela Polícia Civil e teve a autoria identificada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o 'amarelinho' e outro fiscal atuavam na verificação de veículos estacionados irregularmente na área de embarque quando o condutor de um Hyundai HB20, parado em local proibido, abordou os agentes para questionar a fiscalização. O servidor explicou que a permanência no local é restrita e apontou a sinalização existente.

Ainda conforme o registro policial, o motorista passou a se exaltar, contestou a sinalização e tentou mexer em uma das placas instaladas no local. No momento em que o agente iniciou a anotação da placa do veículo para autuação, o condutor arrancou o telefone funcional da Emdec das mãos do fiscal e o arremessou contra o chão, causando danos ao equipamento, que é bem público. Em seguida, entrou no carro e deixou o local.