Um acidente grave registrado na manhã desta terça-feira (23) provocou interdição parcial e congestionamento na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na altura do km 108, no sentido Norte. A ocorrência envolveu um Fiat Mobi, que colidiu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz Atron 1635 que estava parada no acostamento, segundo informações da concessionária Autoban.

Com o impacto, os dois veículos permaneceram sobre a via, o que exigiu a atuação das equipes de atendimento e resultou no bloqueio do acostamento e das faixas 2 e 3 da rodovia. Uma pessoa que estava no carro sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento no local. O condutor da carreta teve ferimentos leves.

A colisão causou lentidão de cerca de três quilômetros, entre os kms 105 e 108, complicando o deslocamento de motoristas que seguiam em direção ao Interior. Até a última atualização, por volta das 7h58, as interdições ainda estavam ativas e não havia previsão para liberação total da pista.