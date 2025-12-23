A Guarda Municipal de Campinas garantiu na Justiça o direito de importar 180 pistolas e peças de reposição sem o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão liminar foi concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública, na última sexta-feira (19), e derrubou o bloqueio imposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, que condicionava a liberação da carga ao recolhimento do tributo no Aeroporto de Viracopos.

O impasse teve início após a Receita Federal reconhecer a imunidade tributária do município quanto aos impostos federais. Mesmo assim, o Estado passou a exigir o ICMS no desembaraço aduaneiro, o que paralisou a retirada do armamento. A cobrança foi considerada ilegal pela Justiça.

Segundo o procurador-geral do município, Roberto Martins Granja, a exigência estadual viola o princípio da imunidade tributária recíproca, previsto na Constituição Federal, que impede a cobrança de impostos entre União, Estados e Municípios.