Um patrulhamento da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de um dos três ocupantes do veículo, em Hortolândia. A ação começou durante a madrugada, na Estrada Municipal Mineko Ito, em Sumaré.
Os policiais receberam um alerta via rádio sobre motocicletas trafegando de forma perigosa. Ao se deslocarem para averiguação, avistaram uma Honda CB 300F/Twister, sem placa, ocupada por três pessoas. Diante da situação suspeita, os agentes iniciaram o acompanhamento.
A perseguição percorreu diversas ruas e terminou na Avenida Izadia Fabrício da Silva, no Jardim Auxiliadora, em Hortolândia, quando o condutor perdeu o controle da moto, que tombou, lançando os três ocupantes ao asfalto.
Após a queda, a equipe realizou a abordagem. Consulta ao sistema policial confirmou que a motocicleta era produto de furto, com registro anterior na cidade de Campinas.
Os três envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Hortolândia. Após os procedimentos legais, dois deles, menores de idade, foram liberados aos cuidados de seus responsáveis. O terceiro, cuja idade não foi divulgada, permaneceu preso e será apresentado à Justiça.