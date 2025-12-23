Um patrulhamento da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de um dos três ocupantes do veículo, em Hortolândia. A ação começou durante a madrugada, na Estrada Municipal Mineko Ito, em Sumaré.

Os policiais receberam um alerta via rádio sobre motocicletas trafegando de forma perigosa. Ao se deslocarem para averiguação, avistaram uma Honda CB 300F/Twister, sem placa, ocupada por três pessoas. Diante da situação suspeita, os agentes iniciaram o acompanhamento.

A perseguição percorreu diversas ruas e terminou na Avenida Izadia Fabrício da Silva, no Jardim Auxiliadora, em Hortolândia, quando o condutor perdeu o controle da moto, que tombou, lançando os três ocupantes ao asfalto.